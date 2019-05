“Gala Businessului Moldovenesc”

08:30

Copii cu și fără sindromul Down s-au implicat într-o prezentare de modă pentru a strânge fonduri destinate primului Centru de reabilitare și dezvoltare pentru persoanele cu sindromul Down. Evenimentul a fost organizat de către Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului, în parteneriat cu Asociația persoanelor cu sindromul Down „Sunshine” și Studioul Ingăi Ojog, transmite IPN. […]