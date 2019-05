Savanţii au descoperit un vulcan subacvatic activ în Oceanul Indian, format în ultimele 6 luni!

05:00

Creșterea nivelului Oceanului Mondial în următorii 100 de ani ar putea duce la migrarea a 187 de milioane de oameni în întreaga lume.Despre acest lucru scrie Business Insider, citînd un studiu al climatologilor germani de la Universitatea din Potsdam, publicat în revista științifică Proceedings of the National Academy of Sciences. Calota glaciară din Groenlanda și Antarctica se topeşte