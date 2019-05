Armata Naţională, pregătită să acţioneze în raionul Ştefan Vodă

15:00

PE SCURT Un locuitor al raionului Hânceşti a fost condamnat la 16 ani şi 6 luni închisoare pentru răpirea şi violul unei minore de 13 ani. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Chişinău, care a menţinut sentinţa primei instanţe, acceptând, în plus, apelul procurorului de a încasa din contul inculpatului în folosul statului […]