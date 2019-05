Smiley, petrecere fabuloasă la 11 ani de HaHaHa Production

23:00

Președintele comisiei Europene, Jean Claude Juncker, transmite, vineri, un mesaj ironic la adresa Guvernului Britanic. Juncker a declarat că Brexit-ul afectează toți membrii UE, dar că el doarme liniștit și nici nu o visează pe Theresa May, transmite Știri.md cu referire la B1.ro.”De luni de zile am avut de-a face cu negocieri ore în șir, zi de zi, pentru a ajunge la un Brexit ordonat. Dar nu și noaptea. Dacă ai probleme cu somnul, ar trebui să stai departe de politică.Nu am visat-o pe Theresa ...