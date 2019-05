Pavel Postică: „Mă bucură faptul că și misiunea OSCE a confirmat ceea ce am zis noi în rapoartele noastre naționale”

05:50

Se aud multe voci care ne sfătuiesc să începem schimbarea cu noi înşine. „Începe cu tine, dacă vrei o lume mai bună!”, mi-a spus odată un reprezentant activ al unui ONG. M-am gîndit multă vreme cum naiba să modific realitatea moldovenească searbădă.Şi mi-am dat seama, după lungi reflecţii, că există lucruri pe care nu le pot modifica, dar s-ar putea să existe şi unele pe care pot să le modific. Bunăoară, nu pot să înving corupţia endemică din RM, chiar dacă nu aş fura tot restul vieţii nimic. Dar preţul astronomic al cireşelor pot să-l înving. Nu le cumpăr şi vînzătorii rapaci vor micşora preţul, căci şi alţi oameni nu acceptă să plătească 270 de lei pentru un kilogram. Şi iată preţul cireşelor e mult mai mic azi.Acum cîţiva ani mi-am propus să modific realitatea şi în alt sens. Îmi displac microbuzele jegoase, hîrbuite, periculoase, şi am început cu mine, urmînd sfatul ong-istului. Adică nu mai urc de cîţiva ani în microbuzele din Chişinău. Deşi nu am maşină, prefer să merg numai cu troleibuzul. E mult mai OK în troleibuz decît în maxi-taxi, chiar şi în orele de vîrf!Şi în acest fel eu modific realitatea! Încep cu mine. Ignor cu desăvîrşire microbuzele, care deseori sunt implicate în accidente. Şi încerc să-mi îndrept voinţa, pe calea gîndului, spre alţi cetăţeni. Vreau ca şi alţi cetăţeni să abandoneze microbuzele. Şi cred că voi reuşi. Cred că ele vor fi abandonate! Voi modifica realitatea. Discutăm peste vreo 3 ani.