Aveți un caracter puternic? Iată cum să verificați...

19:00

Mai mulți copiii cu sindromul Down au fost în lumina reflectoarelor pentru cîteva ore, în timpul unei prezentări de modă la Chișinău, alături de modele cu experiență. Scopul evenimentului a fost colectarea fondurilor pentru deschiderea unui centru pentru copii cu sindromul Down. Evenimentul a fost deschis de către Natalia Boboc, care a interpretat imnul dedicat copiilor cu sindrom Down, ce poartă