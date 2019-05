Bombă! În Germania, a fost găsită băbuța cu 60.000 de Golf-uri cu care merge doar la piață!

11:50

Revista Engine Technology Internațional a desemnat premiile pentru concursul International Engine of the Year (IEY) 2019! Clasamentul a fost format în rezultatul voturilor exprimate de 69 de jurnaliști din 31 de țări. Pentru ediția din acest an, organizatorii au reconfigurat substanțial categoriile de concurs, iar una dintre noutățile principale este desemnarea unor câștigători în funcție