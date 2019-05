Parlamentul și-a deschis ușile pentru vizitatori

15:00

Responsabili ai MAE rus au explicat că Victoria Nuland se află pe aşa-numita „listă neagră” cu oficiali americani cărora le este interzis accesul pe teritoriul Federaţiei Ruse. Este vorba de o listă alcătuită de Moscova ca răspuns la sancţiunile instituite de către Statele Unite ale Americii împotriva unor înalţi responsabili ruşi. Listele cu sancţiuni din partea Rusiei nu au fost niciodată publicate integral.În 2016, din cauza faptului că figura pe această „listă neagră”, fostul ambasador american la Moscova, Michael McFaul, nu a putut să intre în Rusia.Potrivit Kommersant, Nuland solicitase viză pentru o vizită la Moscova la o conferinţă internaţională cu caracter închis, organizată de Consiliul rus pentru afaceri internaţionale (RSMD), Societatea de politică externă din Germania (German Council on Foreign Relations, DGAP) şi The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS).