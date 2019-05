Rezultatele finale pivind câștigătorii în cadrul „Galei AIPA 2019”

14:50

Au defilat ca niște adevărate modele. Câteva zeci de copii diagnosticați cu sindromul Down au avut parte de o experiență de pomină. Aceștia au urcat pe podium, în cadrul unei prezentări de modă, care a avut loc la Palatul Republicii. Scopul evenimentului a fost de a colecta fonduri pentru primul centru de dezvoltare și reabilitare pentru persoanele care suferă de această modificare genetică. Viorica Vântu este mama lui Răzvan, un băiat de 7 ani care suferă de sindromul Down. Femeia recunoaște c...