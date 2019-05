Raportul OSCE/ODIHR despre comportamentul presei în alegeri: cetățenii au avut acces „insuficient” la informație, din cauza că mass-media este controlată politic

11:00

Întrebare: Am expediat o cerere de acces la informație unei instituții de stat și mi s-a răspuns că aceasta nu corespunde cerințelor prevăzute de articolul 75 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ, pe motiv că „nu conține semnătura petiționarului” (olografă sau electronică). Precizez că am semnat cererea, apoi am scanat-o și am expediat-o prin poșta electronică.