Telegraph: A fost sau nu furat telefonul lui Perciun? Dovada că schema în Google Timeline poate fi desenată manual! (video)

Ca în anii precedenți, Ziua Europei în Regiunea de Dezvoltare Nord, ajunsă la cea de a IX-a ediție, este organizată, în parteneriat, de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Consulatul General al României în Bălți și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. În acest an, la organizarea evenimentului mai participă, în calitate de parteneri, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), People in Need Moldova, Primarii pentru Creșterea Economică și Asociația Obștească „Pro Coop...