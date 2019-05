Avertizare meteo! Vremea se va schimba brusc în următoarele ore

11:00

Pe 30 mai, la Chișinău are loc cea de-a doua conferință marca TECH FLOW, organizată de compania Endava. Subiectul care reuneste comunitatea IT din Moldova anul acesta este: „Demystifying DevOps”.De ce DevOps?Popularitatea ‘culturii’ DevOps este în continuă creștere, conform unui studiu recent realizat de Suse - 86% din liderii IT văd DevOps-ul ca parte din viitoarea lor strategia de IT, iar 77% chiar planifică să incorporeze metodologia DevOps în companie.