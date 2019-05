FAKE NEWS! Ştirea despre pretinsele probleme de sănătate ale liderului PDM, Vlad Plahotniuc, este o minciună impardonabilă

13:00

Impozitul unic de 7% pe volumul de vânzări, diminuarea barierelor birocratice și facilități pentru atragerea resurselor calificate străine sunt doar câteva din beneficiile prezentate de Secretarul de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Vitalie Tarlev, în cadrul Innovation Summit.Dialogul eficient cu comunitatea pasionată de inovații a fost amplificat în cadrul atelierului de lucru dedicat comunității de afaceri cu genericul „Moldova IT Park – Unlocking Regional Competitiveness”. Astfel, mai mult de 60 de companii străine au explorat oferta Republicii Moldova drept destinație IT.Agenția de Investiții, care are mandat pentru promovarea brandului de țară în vederea atragerii investițiilor străine, a prezentat climatul de afaceri al țării prin prisma reformelor economice și regulatorii, care au dus la îmbunătățirea poziției Republicii Moldova în ratingurile internaționale (locul 47 din 190 – Doing Business 2019).