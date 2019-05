Noi abuzuri ale reprezentanţilor Tiraspolului în discuţie la Comisia Unificată de Control

19:30

Cei 22 de copilaşi cu sindromul Down au defilat unul câte unul. Lumina reflectoarelor şi a camerelor de filmat nici pe o clipă nu i-a stingherit. Părinţii care cresc şi educă copiii Soarelui spun că micuţii sunt iubitori şi buni, la fel ca şi semenii lor. „Să ne cunoască lumea, să ştie că persoanele cu sindromul Down există, ele sunt foarte iubitoare, boala nu e contagioasă şi oamenii să nu ne evite”, a spus un părinte. „În afară de adunarea fondurilor care avem nevoie pentru asociaţie, pentru c...