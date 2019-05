Angajăm expert – evaluator al bunurilor imobile și expertiza materialelor de construcții

21:20

Forumul de orientare profesională în IT organizat, în premieră, sâmbătă, 18 mai 2019, de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), va reuni spicheri de la renumite companii și asociații din țară și de peste hotare cum ar fi Amazon Iași, Endava Chișinău și Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC. La eveniment sunt așteptați să participe peste 200 de invitați din nordul Republicii Moldova: reprezentanți ai mediului de afaceri din domeniul IT; cadre didactice și științifico-didactice, studenți și elevi de la instituțiile de învățământ preuniversitar, profesional tehnic și universitar din zona de nord a republicii; experți IT și jurnaliști.