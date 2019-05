Laboratorul care va genera inovații // REPORTAJ

09:50

Un medicament care provoacă avortul spontan este vândut liber, pe internet, fiind la îndemâna oricui. Asta în pofida faptului că preparatele se eliberează, în mod normal, numai cu prescripție medicală iar pastilele trebuie folosite doar sub atenta supraveghere a unui ginecolog pentru că provocă sângerări abundente şi pacientele pot muri. O echipă a postului nostru de televiziune s-a convins cât de ușor este să faci rost de substanța periculoasă. Am apelat astăzi unul dintre numerele indicate în...