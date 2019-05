Noi acuzații de spionaj din partea Statelor Unite pentru fondatorul Wikileaks, Julien Assange

12:00

Cei mai buni dintre cei mai performanţi studenţi ai ţării au fost şi în acest an premiaţi de Moldova Agroindbank şi Orange Moldova în cadrul programului „Burse de Merit”, ediţia a XXIII-a. Programul se desfăşoară an de an sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova şi este implementat de Centrul de Informaţii Universitare. Articolul MAIB continuă să investească în educaţia de calitate şi să premieze performanţele studenţilor apare prima dată în #diez.