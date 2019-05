PLDM condamnă mesajele obscene expuse astăzi la contramanifestația de la Guvern

21:20

Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost selectata de Universitatea Harvard intr-o galerie cu femeile care au avut cele mai extraordinare contributii in domeniile drept si justitie. Studentii si profesorii de la Harvard Law Universty au votat 21 de femei din intreaga lume care au avut „astounding contributions” in drept si justitie. Laura Codruta Kovesi, din Romania, se afla printre acestea. ”Laureatele reprezinta voci puternice in domeniile lor de activitate, fie ca sunt magistrati, prof...