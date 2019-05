Alertă meteo: În următoarele zile, vremea în Moldova se schimbă brusc!

10:40

Şefa guvernului britanic Theresa May este aşteptată să îşi anunţe vineri plecarea din funcţie, informază astăzi publicația de la Londra, The Thelegraph. May va rămâne prim-ministru pe perioada procesului în două etape prin care va fi desemnat succesorul său la conducerea Partidului Conservator. Ultimii doi candidaţi care vor rămâne în cursă se vor confrunta într-un vot…