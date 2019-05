Pentru prima dată în Moldova, albinele sunt monitorizate de la distanță datorită camerei video instalate în stup

11:30

Aceasta a declarat astăzi, 20 mai, primarul interimar Ruslan Codreanu cu referire la comercianții ambulatorii care au protestat în fața Primăriei, scrie diez.md. „Când am inițiat reforma comerțului ambulant împreună cu colegii, atunci când am început să evacuăm comercianții ambulanți, dar și gheretele, am fost amenințați și intimidați, și insultați. Însă a fost stabilit clar […]