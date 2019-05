Crimă la Bălți: Cadavrul unui bărbat cu semne de moarte violentă găsit pe stradă

10:20

Fără casă și făra ajutor. În această situație s-a pomenit o femeie in varsta de 88 de ani din satul Dusmani, raionul Glodeni. Dupa ce nora ei a intrat in posesia casei și a pământului, pe care le avea bătrana, acum singura speranta e la vecini, care ii mai dau o bucata de paine. Din cand in cand ii calca pragul fiul cel mic, dar el este mai des la spital, fiind bolnav. Baiatul cel mare a fost adus mort din Rusia, unde muncea.