„Talibanul american” John Walker Lindh urmează să fie eliberat din închisoare înainte de termen

19:10

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și prima doamna Melania vor vizita si Irlanda, in turneul pe care il vor face in Europa și unde vor mai călători in Marea Britanie și în Franța. Anunțul a fost făcut de Casa Albă. Donald Trump deține un teren de golf în Irlanda, în localitatea Doonbeg, unde va avea loc întilnirea cu premierul Leo Varadkar. Donald Trump si soția sa vor fi oaspectii Reginei Elisabeta pentru o vizita de stat între 3 si 5 iunie, și pe agenda vizitei se afla și o întrevedere a liderului de la Casa Alba cu șefa cabinetului, Theresa May. Donald Trump va participa la ceremoniile oficiale pentru a niversarea a 75 de ani de la debarcarea Aliaților în Normandia din 6 iunie 1944. Donald Trump va avea convorbiri pe 6 iunie, după ceremoniile aniversare, cu președintele Franței, Emanuel Macron.