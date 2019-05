VIDEO// Blocul ACUM a organizat o acțiune de protest în fața Guvernului: „Jos prețurile!”

11:00

Simpatia cu care au fost întâmpinaţi cei trei artişti americani de un public foarte numeros, reunit în faţa Palais des festivals din Cannes, nu a reprezentat deloc o surpriză. Cei doi actori au mulţumit spectatorilor, acceptând să facă numeroase selfie-uri alături de ei, şi au semnat multe autografe. Mai puţin sigur era însă modul în care publicul va primi filmul lui Tarantino cu ocazia primei sale proiecţii pe Croazetă. Spectatorii au aplaudat filmul cineastului american timp de aproximativ şapte minute după încheierea sa, o performanţă considerată rezonabil de bună, deşi nu este excepţională pentru un film proiectat la Cannes. Însă comportamentul spectatorilor din sala de proiecţie, o veritabilă celebrare, i-a smuls câteva lacrimi actorului Brad Pitt. Quentin Tarantino a adus un omagiu festivalului care i-a lansat cariera şi i-a atribuit trofeul Palme d'Or în urmă cu 25 de ani pentru filmul "Pulp Fiction": "Cannes-ul mi-a schimbat viaţa. Am venit aici cu 'Reservoir Dogs' (în 1992, n.r.), în calitate de mic cineast independent, apoi am ajuns să fac înconjurul lumii". "Once Upon a Time in Hollywood", care va intra în cinematografe în această vară, este unul dintre cele mai aşteptate filme ale anului, întrucât Tarantino este un cineast care atrage atât publicul larg, cât şi pe cinefili, dar şi pentru că pe afişul acestei pelicule se află două dintre cele mai mari staruri din această industrie. În acest lungmetraj de două ore şi 45 de minute, filmat pe peliculă de 35 de milimetri, a cărui acţiune se desfăşoară la Los Angeles în 1969, în plină mişcare hippie, DiCaprio şi Pitt îi interpretează pe Rick Dalton, un actor de westernuri televizate, respectiv Cliff Booth, cascadorul care îl dublează în acele producţii. Aflaţi în căutarea celebrităţii, ei o au ca vecină pe actriţa Sharon Tate (Margot Robbie) şi ajung să se întâlnească apoi şi cu alte staruri, precum Bruce Lee şi Steve McQueen. Dacă va câştiga Palme d'Or sâmbătă seară, Quentin Tarantino, în vârstă de 56 de ani, va intra în clubul select al cineaştilor care au obţinut de două ori acest trofeu prestigios, alături de Bille August, Francis Ford Coppola, Luc şi Jean-Pierre Dardenne, Michael Haneke, Shohei Imamura, Emir Kusturica şi Ken Loach - prezent şi el în competiţia din acest an.