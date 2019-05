Curs valutar: 23.05.2019

12:40

Recordul de audienţă anterior pentru acest serial fusese stabilit de penultimul episod, difuzat cu o săptămână înainte. Atunci, 18,4 milioane de persoane din SUA au vizionat episodul în direct pe HBO şi pe aplicaţiile HBO Go şi HBO Now.Finala serialului a stabilit un record de audienţă şi la nivelul tuturor show-urilor difuzate de HBO. Recordul anterior fusese stabilit de un episod din serialul "Clanul Soprano/ The Sopranos", în 2002, potrivit HBO.„Game of Thrones” este disponibil pentru vizionare în peste 150 de ţări, dar pe multe dintre aceste pieţe datele de audienţă sunt dificil de colectat, făcând imposibil de calculat o cifră globală.Duminică seară, după opt sezoane şi 73 de episoade, producţia HBO a ajuns la final, cu încă o moarte şocantă şi un personaj numit rege în ciuda aşteptărilor fanilor, scrie Reuters.Încă de la lansare, „Urzeala tronurilor” a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO.