Avertizarea petroliștilor: dacă vor continua minciunile și presiunile politice, benzina și motorina vor dispărea din vânzare

„Bună ziua! Aș vrea să încep prin a le ura la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc azi ziua onomastică. Suntem într-o vizită în județul Hunedoara, vizită…”, și-a început Dăncila conferința de presă.„Suceava”, i-a șoptit președintele PSD Suceava, Ioan Stan.„În județul Suceava. Am fost în mai multe județe, în Hunedoara, am fost în județul Sălaj, am fost în Maramureș, vom pleca în județul Vaslui. Sunt foarte multe județe pe care vrem să le vizităm”, a continuat Viorica Dăncilă.O gafă similară, dar de o gravitate mult mai mare și impardonabilă pentru un șef de guvern, a făcut Viorica Dăncilă a făcut pe 26 iulie 2018. Aflată în vizită oficială în Muntenegru, Dăncilă a spus, în cadrul conferinței comune cu premierul muntenegrean, că îi pare bine să fie la Pristina, capitala Kosovo, stat nerecunoscut de România.