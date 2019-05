(foto) Cine sunt câștigătorii conferinței internaționale Startup Campus „Yep! I can”, desfășurată la Chișinău

16:00

Ediția din acest an a „No Rest OM Fest” va avea loc pe 25 mai și de această dată va fi un eveniment mult mai grandios. Festivalul se extinde, de aceea, a apărut în un pavilion pentru ca oaspeții să aibă mai mult spațiu de distracție. Articolul Dansuri, work out, yoga și multă distracție. Cumpără bilete la o nouă ediție a No Rest OM Fest 2019 apare prima dată în #diez.