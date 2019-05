Ghid de distracție la Marele Picnic cu trupa TAXI de la Mileștii Mici

13:30

Nu vă imaginați viața fără Game of Thrones și încă deplângeți moartea lui Dany? Un artist rus a încercat să reinventeze eroii serialului îndrăgit de milioane și a transformați personajele Game of Thrones în familiarul lup, iepure, Carlson, Ceburașca sau crocodilul Ghena, din desenele animate sovietice. Articolul (foto) Games of Cartoons. Cum ar arăta eroii din Urzeala Tronurilor dacă ar fi personajele desenelor animate sovietice apare prima dată în #diez.