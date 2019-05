Alexandru Cozbinov, pe tabloul principal la turneul M15 Cancun. Cine este următorul adversar al sportivului moldovean

17:30

Prima ediție a competițiilor The Best Team a avut loc duminică, 19 mai, la Complexul Etno-Cultural Vatra. Teritoriul a fost împânzit de oamenii care și-au dorit să petreacă un altfel sfârșit de weekend, mai distractiv, mai plin de viață, de emoții și culoare. Articolul (foto) Cum s-a desfășurat prima ediție The Best Team și cine sunt învingătorii apare prima dată în #diez.