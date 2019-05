Horoscop 22 mai 2019

08:45

BERBEC Dimineaţa, Mercur iţi poate aduce o oportunitate. Nu te grăbi, dar nici nu refuza! O atitudine prudentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă. Astăzi, dupa onomastica Elenelor şi Costicilor, Berbecuţele pot incepe cura de slăbire iar Berbecii incep perioada de economie, aşa că mai toata lumea din zodie trece la salte verzi asezonate cu iaurt. Sau numai iaurt. Aşa se cumpăra Trabantul pe timpuri! Sănătatea este bună, dar o vizita la dentistul tau pentru curaţarea dinţilor nu ar fi o idee prea rea. Nu te mai grăbi atât că nu dau turcii! Sau dau? TAUR Nu da şi nu lua bani cu imprumut, ziua de astăzi nu este pentru activităţi financiare. Este praznic împărătesc, nu uita să-i feliciţi pe cei care îşi serbează ziua numelui de botez. Cu carisma la maximum, produci o atracţie dezastruoasă, captivantă şi devastatoare printre membrii sexului opus, după preferinţă, aşa că cel puţin în domeniul sentimental astăzi ar trebui să depăşeşti norma. Sănătatea este buna, dar nativele de vârsta înţelepciunii, senioarele, ar face bine să vada ce este cu tiroida lor. Perioada zilei de astăzi este benefica pentru tratamente medicale de tot felul, chiar intervenţii chirurgicale. GEMENI O zi în care te intereseză jocul social, strategiile şi procedurile care te pot ajuta. Pentru un procent din zodie este ziua de naştere, sau ziua onomastică, aşa că ai şi ce sărbători! Sanatatea este bună, dar trebuie sa-ti stabilesti mesele la ore fixe, ca sa nu te trezesti cu probleme gastrice. Lasă totul în urma ta spun Venus şi Jupiter, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în realitate. Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Nevoia imperioasă să fi în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea, te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. RAC Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Astăzi fă-ţi o imagine care să corespundă preferinţelor anturajului. Ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur! Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Nimic nu te poate întrista sau perturba. Astăzi nu trebuie să faci confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu sau la şcoală, sau unde îţi desfăşori activitatea. Fă-ţi o legendă, o imagine care să corespundă preferintelor anturajului şi o să ai toate avantajele. O strategie de relaţii publice este mult mai de folos decât vorbe, bârfe şi intrigi de doi bani. Nu uita că ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur! LEU Nu încerca să controlezi evenimentele din viaţa prietenilor sau rudelor impunând date şi planuri. Iti poti controla anturajul şi fără să le faci program! O zi plăcută, de Sf. Împăraţi! Astazi te cuprinde o dorinţa nestavilita de nou şi proaspăt. Care se va manifesta şi în regimul alimentar şi în abordarea cu mult curaj a unor proiecte noi. Dar şi printr-un maxim emoţional care te face să vrei să cunoşti şi alţi parteneri sau partenere. Nu încerca să controlezi evenimentele din viaţa prietenilor impunând date şi planuri de măsuri. Mai bine cască îndelung, râde şi vorbeşte frumos – vei găsi imediat pe cineva care să te ia în braţe! Iti poti controla anturajul si fără să ragi la ei! Relaţii foarte bune cu cei mai tineri decât tine, în special cu copii. Nu te îngrijora inutil, mai ales pentru viitor. Viitorul este cum îl faci tu, stelele spun doar când! FECIOARĂ Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. Rezolva cu mult calm discuţiile cu partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o vorbă bună pot rezolva multe. Distracţie cu Elene şi Costici! Planetele şi indicatorii astrologici iti sunt favorabili. Poti reusi în activităti legate de marfuri şi bunuri de consum. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. Nu încerca să te bati cu toată lumea în acelaşi timp. Foloseste cu isteţime resursele pe care le ai. Rezolva cu mult calm discuţiile cu partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o bătaie pe umăr pot rezolva mai multe decât ameninţările şi învinuirile. Da-i Cezarului ce este al Cezarului! Şi după ce-i dai, nu-i scote sufletul amintindu-i la fiecare zece minute! O zi plină de emoţii şi sentimente puternice, pastelate de faptul că sunt, majoritatea, în registrul bun. Îţi înţelegi mai bine partenerul de viaţă, sau familia şi acest lucru te face să te simţi mai în siguranţă. BALANŢĂ Realizări mici însă pline de bucurii. Astăzi fii la obiect, scurt, clar. Nu uita să feliciţi pe cei pe care îi cunoşti şi îi cheamă Elena sau Constantin, sau nume derivate. Nu pleca la drum. Realizări mici însă pline de bucurii. Dacă vrei să pleci undeva, intr-o călătorie sau delegatie, mai bine amână. Lasă continua căutare a adevărului „absolut” : tot nu ai ce face cu el, nici nu te eliberează, nici nu te face mai puternica, ci doar te doare. Posibile schimbări şi veşti plăcute. Fii la obiect în ceea ce vrei sa spui. Greutaţile se inmulţesc cand ne apropiem de ţintă, aşa că trebuie să dai dovadă de tenacitate. Tenisunea din jurul tău nu te afectează. Nici vremea capricioasă. Chiar aplanezi discuţiile aprinse dintre prietenii sau colegii tăi. În general astăzi te simţi bine în pielea ta şi consideri că meriţi mai mult de la viaţă. Poate că da, poate că nu, dar este bine să ai o părere bună despre propria persoană. Nu foarte bună! SCORPION Cheltuielile şi veniturile sunt dezechilibrate in bugetul tău personal. Trebuie să iei măsuri! Dar eşti invitat la onomastica unei Elene aşa că ziua se poate termina plăcut şi distractiv! Nu rata ocaziile din cauza comodităţii sau a prudenţei excesive caracteristice zodiei. Sfat pentru toti nativii din zodie: nu fiţi naivi, nu daţi crezare bârfelor şi zvonurilor – cel puţin verificaţi din mai multe surse! Cheltuielile si veniturile sunt dezechilibrate in bugetul tau personal – in perioada asta cheltuiesti, nu gluma! Cel ce mănâncă grâul verde, la recoltă flamânzeşte, spune o vorbă veche, nu mai ştiu din ce parte a globului! Astăzi dai dovadă de un optimism bine temperat pentru că ceva important, fie în domeniul meseriei sau al profesiei, fie în domeniul sentimental, pare că se produce în zilele următoare. Ai, deci, veşti bune! SĂGETĂTOR O schimbare este necesară pentru că o mică sau mai mare nerealizare te pune pe gânduri. Nu te grăbi! Astăzi fă, însă, o pauză şi sărbătoreşte pe cei care au nume de botez împărăteşti! Mare oboseală în acestă zi, cu toate că ai acelaşi program supraâncărcat - sau tocmai de aceea. O schimbare este necesară. O nerealizare care te pune pe gânduri. Se aproprie nişte termene, nervozitatea creşte. Nu-ti pune nădejdia în ajutorul familiei sau al anturajului – trebuie să te descurci singur. Spiritul de întreprinzător care te carcacterizează te face să iei o decizie care este relativ nepopulară printre colegii de serviciu sau de şcoala. Pedepsirea geniului sporeşte faima sa! Acum să nu crezi că ai fi vreun Einstein! Dacă vrei să faci puţin sport după orele de program trebuie să ai mare atenţie la mişcările bruşte, închieturile şi ligamentele tale sunt în pericol! CAPRICORN Trebuie să ai mai multă încredere în propriile forţe şi să încetezi să căuţi perfecţiunea. Fii mai ordonat, organizat şi realist! Nu uita să feliciţi pe cei care au ziua onomastică! Foarte bune rezultate în domeniul familiei şi al relaţiilor sociale. Un mic necaz. Dar, un necaz nu vine niciodată singur. Caracteristica zodiei care conferă nativilor înclinaţia să dorească să ajute, să fie într-un climat de siguranţă, plăcut şi rafinat, vă fac foarte populari printre prieteni şi rude, mai ales pentru pregătirea unor petreceri. Trebuie să ai mai multă încredere în propriile forţe şi să încezi să căuţi perfecţiunea. Oricum, ori nu există, ori nu serveşte la nimic! VĂRSĂTOR Îţi plac utopiile tehnologice, dar nu te mai gândi ce cadouri scumpe să-i faci celui drag, ci mai curând să fii aproape de el şi să-l înţelegi şi să-l ajuţi, să-i faci viaţa mai plăcută! Îţi plac utopiile tehnologice, dar nu te apuca să cumperi aspiratorul cu apă de două mii de dolari sau bicicleta ergonomică din titan de trei mii de euro. În primul rând pentru că nu ai banii aştia! Apoi se pare că vrei să te indragosteşti din nou. Care stare te face sa dai curs oricaror tâmpenii, academic spus, utopii benefice in dauna aberaţiilor logice. Un curcubeu care stă jumatate de ora pe cer nu mai este privit de nimeni, aşa că trebuie să creezi mereu evenimente în viaţa sentimentală! PEŞTI Fericiţi fie făcătorii de pace! Azi o să mediezi între două colege care s-au certat, dar nu mai ştie niciuna din ce. După ce o să salvezi tot ce se poate salva, o să te gândeşti şi la tine! După aceea o să aplanezi un vechi conflict de familie. O să-i împaci doi unchi care nu şi-au vorbit de douăzeci de ani. O să înceapă să-şi spună vorbe grele, dar tu ţi-ai îndeplinit misiunea. O prietenă disperată că una i-a suflat iubitul o să-ţi plângă pe umăr. După ce o să salvezi tot ce se poate salva o să te gândeşti şi la sufleţelul tău. Se profilează o cină cu şampanie şi caviar şi cearceafuri de mătase. Poate te cheamă Elena. Sau Constantin! Un cuvânt sau un semn din partea unui om bun este mai preţios decat o mie de scrisori din partea altora, aşa că fii tu acel om bun. Gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă lucruri bune!