Astăzi, 22 mai 2019, în orașul Dolhazca (județul Suceava) au loc funerariile părintelui Gheorghe (Saftiuc), un mare prieten al sorocenilor, Cetățean de Onoare al orașului Soroca

15:40

Un cetățean al R. Moldova a rămas în viață după ce a căzut sub tren în stația de metrou Taganskaya din Moscova, a anunțat pentru RIA Novosti purtătorul de cuvânt al Ministerului de interne al Rusiei. Cetățeanul moldovean, în vârstă de 39 de ani, a căzut sub trenul care intra în stația Taganskaya de pe […] Post-ul Moscova: Un moldovean a ajuns la spital după ce a căzut sub tren într-o stație de metrou apare prima dată în Observatorul de Nord.