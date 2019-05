Un bărbat din Ialoveni, condamnat la 24 ani pentru violul unei fetițe. Cazul a fost reclamat la Poliție de o vecină

03:00

PE SCURT Un băiat de 24 de ani și o fată de 21 de ani din satul Buciumeni, raionul Ungheni, au murit în această dimineață, după ce au căzut într-o gaură de canalizare plină cu apă. PE LUNG Solicitată de IPN, Cristina Vicol, ofițer de presă al Inspectoratului de Poliție Ungheni, a spus că incidentul […]