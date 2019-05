Brexit: premierul May prezintă a patra variantă a unei „înțelegeri de compromis”

17:30

Prim-ministră britanică Theresa May urmează să prezinte astăzi propunerile unei „înțelegeri noi” privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, aceasta fiind a patra ei încercare de a depăși blocajul parlamentar, care împiedică un Brexit, în baza unui acord. La aproape două luni de când trebuia să se producă ieșirea Marii Britanii din UE, parlamentul de la Londra nu a aprobat acordul negociat anterior de May cu Uniunea Europeană, care reglementa divorțul și relațiile de mai departe. Pentru evitarea unui Brexit haotic, UE a oferit Marii Britanii un răgaz și un termen flexibil. Reuters anticipează că și încercarea de astăzi a premierului britanic de a depăși impasul din parlament va eșua. Acordul ieșirii din UE nemulțumește mulți parlamentari conservatori din partidul lui May din cauza felului cum reglementează granița terestră între Irlanda de Nord și Irlanda după Brexit. Aceasta ar trebuie să rămână deschisă potrivit înțelegerilor din 1990 privind încheierea conflictului din Irlanda de Nord, dar ieșirea Marii Britanii din UE, necesită instalarea unor controale. Soluția lui May a fost să propună rămânerea Marii Britanii în uniunea vamală europeană până la găsirea unei soluții.