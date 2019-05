foto | Deși, născută abia acum o săptămână, e deja vedetă pe Instagram. Cum arată fetița Inesei Voscoboinic?

13:40

Au mai rămas zile numărate până la sesiunea de Bacalaureat din acest an, așa că am decis să-ți oferim o mână de ajutor pentru pregătirea de examenul la Limba și literatura română. Astfel, am ales să-ți sugerăm o listă de cărți, recomandate de tinerii absolvenți din Moldova, cu ajutorul cărora vei putea recapitula tipologia personajelor, ortografia …