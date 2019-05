De unde vin cei mai mulți turiști în Republica Moldova

15:00

Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunţă că în următoarele zile nivelul apei în rîul Nistru ar putea creşte cu pînă la 1,2 metri. Apa se va scurge în limitele albiei minore. Astfel, pe segmentul s. Naslavcea - or. Dubăsari, apa va creşte cu 0,7 - 1,2 metri. Pe segmentul or. Dubăsari - or. Bender, cu 0,7 - 0,9 metri. Din această cauză, autorităţile au decis să mărească cantitatea de apă devers