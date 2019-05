Terenuri de joacă pentru toți copiii din Chișinău. Pe ce străzi urmează să fie amenajate aceste complexuri de agrement

20:45

Artiștii de la Chișinău is Me au ajuns la Poșta Veche. Acum, în regiunea Râșcani a orașului a apărut un nou obiect de artă stradală, un chioșc decorat cu ozoare tradiționale. Pe pereții gheretei sunt ilustrați doi tineri basarabeni îmbrăcați în portul național cu câte un ziar în mână. Articolul (foto) Chioșcurile din Capitală, purtătoare a coloritului tradițiilor strămoșești. Artiștii Chișinău is Me au renovat, prin pictură, o gheretă Moldpresa apare prima dată în #diez.