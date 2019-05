Dumitru Alaiba, angajat ILEGAL la Cancelaria de Stat în baza unei cereri personale

14:00

„Astăzi am încheiat activitatea în cadrul Consiliul Raional Criuleni. Am depus cerererea de demisie din funcția de vicepreședinte al raionului Criuleni. O activitate de 2 ani plină de realizări. Nu regret nici pentru o clipă pentru faptul că am avut onoarea să conduc acest raion, deoarece am făcut-o cu dedicație”, a scris Veaceslav Burlac pe Facebook. Veaceslav Burlac a rrenunțat, pe 21 martie, la funcția de președinte al raionului Criuleni. El a declarat că demisia sa nu are nicio legătură cu prestaţia sa şi a Partidului Democrat în alegerile parlamentare, așa cum se vehiculase în presă. În același timp, fostul viceministru de Interne, Ion Țurcan, a fost ales în funcția de președinte al raionului Criuleni.