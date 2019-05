SUA | 400 de foști procurori: Dacă Trump n-ar fi preşedinte, ar fi inculpat de „obstrucţionarea justiției”

14:45

Peste o sută de filme, de diferite genuri, vor fi difuzate în cadrul ediției din acest an a Festivalului Internațional al Școlilor de Teatru și Film „ClassFest”, care are loc în perioada 7-12 mai. Inaugurarea ediției a IX-a are loc în această seară, la ora 19.30, în incinta Teatrului Geneza Art. După inaugurare, va fi difuzat filmul documentar „Drawings by time”, realizat de către studenții Academiei Naționale de Arte din Belarus, transmite IPN.