Ce ascund autoritățile ruse despre catastrofa de pe Aeroportul Șeremetievo: Proiectul politic al lui Putin

14:50

„Astăzi am încheiat activitatea în cadrul Consiliul Raional Criuleni. Am depus cerererea de demisie din funcția de vicepreședinte al raionului Criuleni. O activitate de doi ani plină de realizări. Nu regret nici pentru o clipă pentru faptul că am avut onoarea să conduc acest raion, deoarece am făcut-o cu dedicație”, a scris Burlac pe Facebook. Acesta a ținut să mulțumească inclusiv „colegilor din Guvern și Parlament pentru susținerea acordată”. Burlac a renunțat la funcția de președinte al raion...