La mijlocul lunii mai în capitală va începe aplicarea marcajului rutier

11:30

Cântăreaţa americană Lady Gaga a schimbat patru ţinute în 15 minute la ediţia de anul acesta a Met Gala de la New York, SUA, un eveniment exclusivist supranumit "Oscarurile Coastei de Est", potrivit Reuters. Loc tradiţional pentru gesturi extravagante, Met Gala s-a desfăşurat anul acesta sub semnul expoziţiei "Camp: Notes on Fashion" de la Institutul Costumului, din cadrul Metropolitan Museum of Art, o expresie care înglobează umorul şi îndrăzneala ce caracterizează o cultură structurată sub in...