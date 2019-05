O nouă zi, 7 Mai 2019

20:40

Moldovenii au dat de gustul sparanghelului. Dovadă sunt şi importurile, care cresc de an la an. Unul dintre concetăţenii noştri care a adus leguma exotică şi în ţara noastră este Nicolae Alexei, un locuitor al satului Cojuşna, raionul Străşeni. În aceste zile, bărbatul este în verva culesului roadei. Nicolae Alexei are 37 de ani şi […] Post-ul Moldovenii au dat de gustul sparanghelului. Beneficiile acestei legume apare prima dată în CANAL 2.