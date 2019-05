Germania: Părinții care nu își vaccinează copiii împotriva rujeolei vor fi amendați

03:00

De Ziua Mondială a Libertății Presei, jurnaliștii din R. Moldova au renunțat să pășească cele 19 trepte până la Parlamentul și au desfășurat flash-mobul pe trotuarul bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt și în fața scărilor. Cauza a fost accesul limitat al jurnaliștilor de câțiva carabinieri. PE LUNG Centrul pentru Jurnalism Independent, în […]