Reacția publică a companiei italiene Tecnogen în urma publicării articolului de opinie pe Moldova.org

08:00

PE SCURT Liderul Platformei DA Andrei Năstase se arată convins că Republica Moldova se îndreaptă cu pași siguri spre alegeri parlamentare anticipate. Potrivit lui, discuțiile cu socialiștii nu s-au încununat cu succes, în pofida îndemnului „de a lăsa la o parte tot ce îi dezbină” și de a se axa pe promisiunile electorale. „Eu zic că […] The post Andrei Năstase: Ne îndreptăm cu pași siguri spre anticipate appeared first on Moldova.org.