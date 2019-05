Tatiana Ţibuleac este tot mai aproape de Premiul Uniunii Europene pentru Literatură. Romanul „Grădina de Sticlă” s-a calificat în concurs din partea României

00:20

Romanele „Normal People”, de Sally Rooney, şi „Milkman”, de Anna Burns, concurează în cadrul ediţiei din acest an a premiului literar Women’s Prize For Fiction. Şaisprezece cărţi sunt nominalizate pe lista lungă a ediţiei din acest an a Women’s Prize For Fiction, printre acestea numărându-se şapte romane de debut. Romanul ”Milkman”, o poveste experimentală despre hărţuire sexuală, a fost desemnat câştigătorul Man Booker Prize 2018, scrie Press Association, citat de Agerpres. De asemenea, romanu...