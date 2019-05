Noile arme secrete ale Rusiei care vor fi dezvaluite la parada de Ziua Victoriei

11:00

Pana la lacrimi. Interviu cu sora regizorului Viorel Mardare in care povesteste despre ultima perioada din viata regizorului, cum a aflat de boala si a acceptat-o, dar si proiectele neterminate: „Isi dorea sa faca un film de lung metraj. Avea scenariul deja, foarte dureros. Cred ca daca il facea, noi am fi plans pe toata durata filmului, dar la final am fi iesit eliberati” - zdg.md