Rusia a identificat sursa contaminării chimice din cauza căreia o mare conductă petrolieră către Europa s-a închis

Potrivit comunicatului organizatorilor, artistul a decis ca după întâlnirea din 2008 din Bucureşti, să ofere românilor o nouă seară de neuitat. Pentru prima oară pe o scenă din Transilvania, artistul vine la Cluj-Napoca pentru a promova noul său album, Raise Vibration. Fanii vor asculta atât piesele noi ale artistului, dar şi hituri precum: "Are You Gonna Go My Way", "If You Can't Say No", "I Belong To You", "Fly Away" şi "American Woman". Concertul din Cluj-Napoca face parte din segmentul european al turneului mondial Raise Vibration care a început pe 26 aprilie 2019. Turneul cuprinde reprezentaţii în 16 ţări de pe continent, printre care Franţa, Germania, Belgia, Italia, Finlanda, Danemarca, Polonia, Slovenia, Bulgaria şi, bineînţeles, România. "Turneul promovează noul album Lenny Kravitz, lansat pe 7 septembrie, Raise Vibration. Cel de-al 11-lea album al artistului subliniază sinergia mai multor genuri muzicale precum rock 'n' roll, funk, blues şi soul. Cu un sunet proaspăt, actual, tineresc şi îmbogăţit de cele trei decenii de muzică, Raise Vibration devine un moment de renaştere creativă şi reprezintă o realizare curajoasă, vie şi ingenioasă demnă de măiestria şi spiritul rebel ale lui Lenny Kravitz", arată organizatorii concertului. Una din piesele deja lansate de pe noul album, "It's Enough", s-a remarcat ca una din cele mai puternice compoziţii ale artistului, aceasta fiind o reflectare critică asupra problemelor cu care se confruntă omenirea la nivel global. Cel de-al doilea single, "Low", porneşte cu un sunet funky peste care se adaugă trompete, corzi şi numeroase voci, unele inspirate de Michael Jackson. Considerat unul dintre cei mai proeminenţi muzicieni ai timpurilor noastre, Lenny Kravitz a depăşit barierele impuse de gen muzical, stil, rasă şi statut social pe parcursul celor 20 de ani de carieră muzicală. Scriitor, producător, vocalist şi virtuoz al numeroase instrumente muzicale, Lenny Kravitz a fost desemnat câştigător al Premiului Grammy pentru categoria "Best Male Rock Vocal Performance" patru ani consecutivi, deţinând chiar recordul pentru categorie. Pe lângă cele 10 albume ale sale care s-au vândut în mai mult de 38 de milioane de exemplare, artistul multitalentat a făcut trecerea şi către industria cinematografică, cu roluri în filme precum "The Hunger Games: Catching Fire", "Precious" şi "The Butler". Accesul în Sala Polivalentă din Cluj se va face de la ora 18,00, iar în concertul din deschidere va cânta Annahstasia Enuke. Organizatorii transmit participanţilor să se asigure că nu au la ei obiecte care ar putea fi confiscate de echipele de pază, precum alimente şi băuturi, arme şi obiecte contondente, aparate foto-video profesionale etc. şi să aibă la ei cartea de identitate şi biletul.