De Blajini, 1.500 de locuri de parcare au fost amenajate în adiacentul Cimitirului "Sfântul Lazăr"

22:10

Salvia este considerată o plantă cu puteri miraculoase. Iată de ce!Legenda spune ca, dupa ce Maica Domnului cu micul Iisus in brate, a scapat de soldatii lui Irod care o hartuiau, ascunsa fiind in tufele de salvie, de altfel singura dintre plante care a primit-o si a ajutat-o in acele Citește mai departe...