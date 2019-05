Statele Unite au condamnat tirul de rachete din Fâşia Gaza spre Israel

08:45

Evenimente 553: Începe Al doilea conciliu de la Constantinopol. 1260: Kublai han devine conducător al Imperiului mongol. 1640: Regele Carol I al Angliei dizolvă Parlamentul cel Scurt. 1762: Rusia și Prusia semnează Tratatul de la St. Petersburg. 1789: Se convoacă, la Versailles, Adunarea Statelor Generale (care nu mai fusese convocată din anul 1614). Începutul Revoluției franceze. 1835: Se pune în funcțiune prima linie de cale ferată din Europa în Belgia între Bruxelles și Mechelen. 1821: Împăratul Napoleon I moare în exil pe Insula Sfânta Elena în Oceanul Atlantic. 1827: După moartea regelui Frederic Augustus I de Saxonia urmează la tron fratele său, Anton. 1891: Inaugurarea celebrei săli de concerte „Carnegie Hall" din New York. 1912: Apare primul număr al ziarului „Pravda" – ziar independent (până la 22 august 1991, organ al CC al PCUS). 1919: A fost creată, la Geneva, Liga Societăților de Cruce Roșie (LORCS), ca organ de legatură permanentă între societățile naționale de Cruce Roșie. 1945: Al Doilea Război Mondial: Insurecția din Praga începe ca o încercare a rezistenței cehe de a elibera orașul de sub ocupația nazistă. 1949: A fost înființat Consiliul Europei. 1950: Bhumibol Adulyadej se auto-încoronează ca regele Rama al IX-lea al Thailandei. 1954: În Paraguay, generalul Alfredo Stroessner preia puterea prin lovitură de stat. 1955: A intrat în vigoare Acordul privind crearea Uniunii Europei Occidentale (UEO), semnat la Paris, 23 octombrie 1954. 1955: Începe să funcționeze UEO, Uniunea Europei Occidentale, în baza acordului semnat de către Belgia, Franța, Luxemburg, Olanda și Marea Britanie la 17 martie 1948. UEO este singura organizație europeană cu componentă de apărare înființată în perioada războiului rece. 1957: La Televiziunea Română a avut loc prima transmisie sportivă în direct: meciul de rugbi Anglia-România. 1964: Consiliul Europei declară ziua de 5 mai ca Ziua Europei. 1988: Televiziunea niponă a efectuat prima transmisiune în direct de pe Muntele Everest, cel mai înalt din lume. 1999: Indonezia și Portugalia au semnat un acord prin care să sprijine realizarea autonomiei provinciei Timor. 2001: Ilie Ilașcu a fost eliberat din Închisoarea Hlinoaia ( Tiraspol ) 2002: După ce în primul tur de scrutin Jacques Chirac a obținut 19,88% din voturi, în al doilea tur de scrutin obține 82,21% împotriva lui Jean-Marie Le Pen al Frontului Național și este confirmat ca președinte al Franței. 2004: Guvernul premierului Silvio Berlusconi a intrat în cartea recordurilor pentru că a reușit să reziste 1.060 de zile la putere, devenind cel mai longeviv guvern din istoria Italiei postbelice. Nașteri 867: Împăratul Uda al Japoniei (d. 931) 1210: Afonso al III-lea al Portugaliei (d. 1279) 1747: Leopold al II-lea, Împărat al Sfântului Imperiu Roman (d. 1792) 1813: Sören Aabye Kierkegaard, teolog și filosof danez (d. 1855) 1815: Eugene Labiche, dramaturg francez d. 1888) 1818: Karl Marx, filosof și economist german (d. 1883) 1819: Stanislaw Moniuszko, compozitor polonez (d. 1872) 1826: Împărăteasa Eugenia a Franței, soția lui Napoleon al III-lea (d. 1920) 1829: Shusaku Honino, jucător japonez de „Go" (d. 1862) 1846: Henryk Sienkiewicz, scriitor polonez, laureat al Premiului Nobel (d. 1916) 1869: Hans Pfitzner, compozitor de origine rusă (d. 1949) 1892: Dorothy Garrod, arheologă și cercetătoare britanică (d. 1968) 1909: Idel Ianchelevici, sculptor și pictor franco-belgian de origine română (d. 1994) 1919: Mihnea Gheorghiu, scriitor și traducător român (d. 2011) 1919: Georgios Papadopoulos, dictator grec (d. 1999) 1921: Arthur Schwalow, fizician american, laureat Nobel (d. 1999) 1936: Ion Dumeniuc, lingvist, profesor universitar, publicist și om de stat moldovean (d. 1992) 1947: Ion Preda, politician român 1948: Gheorghe Tătaru, jucător român de fotbal (d. 2004) 1955: Emil Klein, violoncelist și dirijor român (d. 2004) 1956: Ștefan Mitroi, prozator, poet, dramaturg, publicist, traducător român 1965: Irina Schrotter, creatoare română de modă 1973: Radu Ghidău, jurist și politician român 1978: Alexandrina, artistă originară din Republica Moldova 1983: Henry Cavill, actor britanic 1988: Adele, cântăreață britanică Decese 311: Galerius, împărat roman 1525: Friedrich al III-lea, Elector de Saxonia (n. 1463) 1705: Leopold I, Împărat al Sfântului Imperiu Roman (n. 1640) 1821: Napoleon Bonaparte, împărat al Franței (1804–1814 și 1815) (n. 1769) 1827: Frederic Augustus I, rege al Saxoniei (n. 1750) 1904: Jókai Mór, scriitor și publicist ungur (n. 1825) 1921: Alfred Hermann Fried, scriitor și pacifist austriac, laureat Nobel (n. 1864) 1948: Sextil Pușcariu, filolog, istoric literar, memorialist, poet român (n. 1877) 1959: Carlos Saavedra Lamas, politician argentinian, laureat Nobel (n. 1878) 1972: Oscar Szuhanek, pictor român (n. 1887) 1977: Ludwig Erhard, economist și politician german, cancelar al Germaniei (n. 1897) 1979: Fritz Kimm, pictor român de naționalitate germană (n. 1890) 2006: Zoe Dumitrescu-Bușulenga, critic literar român (n. 1920) 2010: Umaru Yar'Adua, președinte al Nigeriei (n. 1951) 2011: Claude Choules, ultimul veteran al Primului Război Mondial (n. 1901) 2012: Carl Johan Bernadotte, conte de Wisborg (n. 1916) Sărbători Danemarca: Ziua Eliberării (1945) Etiopia: Ziua Eliberării (1941) Mexic: Cinco de Mayo (1862) Japonia: Ziua Copiilor (Kodomo no hi) Coreea de Sud: Ziua Copiilor Kirghistan: Ziua Constituției Tailanda: Ziua Încoronării Ziua Internațională a Moașelor Ziua Culturii Lusofone Albania: Ziua Martirilor Etiopia: Ziua Victoriei Patrioților Palau: Ziua Persoanelor Vârstnice Ziua Europei (e pe 9 mai)