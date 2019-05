Unul din cele mai mari complexe farmaceutice industriale din Europa de Est funcţionează cu succes în Republica Moldova

Este o investiţie ultramodernă a companiei Balkan Pharmaceuticals – cea mai mare investiție românească pe piața din Republica Moldova. Aici muncesc peste 200 de profesioniști – farmaciști, tehnologi, biologi, laboranți, ingineri, programatori etc. Tot aici se produc, în condiții GMP, medicamente în diferite doze și forme farmaceutice (comprimate, capsule, soluții și suspensii injectabile, pulbere soluții orale) destinate tratamentului afecțiunilor sistemului nervos, a celui cardio-vascular, endocrin, digestiv, preparate cu efect antiinflamator, analgezic, antimicotic, antitumoral etc. Pe 20 aprilie, postul public de televiziune Moldova 1 a difuzat emisiunea„Acces limitat” în care a abordat subiectul producției de medicamente, relatează newsweek.ro. Producătorii emisiunii au vizitat fabrica Balkan Pharmaceuticals de la Sîngera, unde au discutat despre calitate, procese, utilaje, personal și complexul farmaceutic în ansamblu. Date despre activitatea de la Sângera au oferit profesioniștii companiei, respectiv farmacist Carolina Mîțu – director în calitate, farmacist Tatiana Garam – șef secție de producere; ing. Iulian Buga – mecanic-sef; medic epidemiolog Valeriu Peredelcu – șef securitate și sănătate în muncă; medic epidemiolog Nicolae Paladi – șef laborator microbiologie și conferențiar universitar dr. Vasile Cazacu – directorul general Balkan Pharmaceuticals. Competitivitatea tinerei companii este deja recunoscută nu doar în Republica Moldova, ci şi pe pieţe externe, iar acest lucru a fost posibil cu ajutorul echipei de profesionişti recrutată cu atenţie de către conducerea firmei. Fondată în 2006, Balkan Pharmaceuticals şi-a fixat ca obiectiv principal să producă numai medicamente calitative, care să aibă şi un preț admisibil, accesibil pentru cetățenii de rând. De la începutul acestui an Balkan Pharmaceuticals oferă pacienților din Republica Moldova, 91 de medicamente gratuite, în baza programului de medicamente compensate. În listă se regăsesc atât medicamente pentru afecțiuni ușoare, cât și pentru maladii cronice și stări acute.

