Un fenomen extrem de rar lovește România. Se întâmplă chiar acum! Avertizări transmise pentru toată țara

La „Sfântul Lazăr” din capitală, înarmați cu unelte speciale, dar și flori, zeci de oameni au venit să îngrijească mormintele celor trecuți în eternitate. Cu lacrimi în ochi, aceștia spun că nu uită niciodată de cei dragi. Eleonora Boldîri are 78 de ani. Chiar dacă au trecut 22 de ani de când părinții nu mai sunt în viață, femeia spune că vine la cimitir în fiecare an și are grijă de locurile de veci ale celor dragi: ”E mare sărbătoare religioasă, foarte mare și trebuie neapărat să venim la cim...