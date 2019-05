Șeful de la Apărare explică în ce condiții ar putea Rusia să-și retragă trupele din Transnistria

13:15

În acest an, compania Samsung Electronics împlinește 50 de ani. An de an, Samsung demonstrează nu numai că este lider mondial pe piața electrocasnicelor și a tehnologiilor inovaționale, dar și stabilește aspirații de cea mai înaltă calitate. Nu mai este o noutate că an de an, Samsung Electronics ne surprinde cu produse care dictează trendurile în domeniul tehnologic stabilesc tendințe tehnologice, și care cu câțiva ani în urmă păreau din domeniul fantasticului. Articolul (foto) Cum arată viitorul pentru Samsung. Inovații inteligente care schimba lumea spre bine apare prima dată în #diez.